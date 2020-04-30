Yüzen adaları koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan eşsiz manzarasıyla binlerce kişinin ziyaret ettiği boyları 3 ile 5 metre, genişlikleri ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların, hayatın normale dönmesiyle turist akınına uğraması bekleniyor.