  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Nisan 2020 12:02

Yüzen adaları koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle piknikler yasaklanınca, yüzen adaları ziyaret eden kalmadı.

Yüzen adaları koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Çelikhan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla ilçenin simgesi olan yüzen adaları ziyaret eden kalmadı. 

1/ 7
Yüzen adaları koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan eşsiz manzarasıyla binlerce kişinin ziyaret ettiği boyları 3 ile 5 metre, genişlikleri ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların, hayatın normale dönmesiyle turist akınına uğraması bekleniyor.

2/ 7
Yüzen adaları koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Birçok alanın ziyarete kapatılmasıyla Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar da yalnız kaldı. 

3/ 7
Yüzen adaları koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Kimsenin ziyaret etmediği yüzen adaların geçmiş yıllarda ilkbaharda hafta sonları binlerce kişiyi ağırladığını anlatan vatandaşlar, "Bu yıl insanlar evde kalınca, yüzen adalar da kimsesiz oldu. Şu anda yüzen adalar sessiz bir şekilde baraj gölünde yüzüyorlar.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM