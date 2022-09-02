Yüzen çöp denizinde hangi ülkelerin payı var? İşte denizi en çok kirleten ülkeler

JAPONYA VE ÇİN ZİRVEDE



Bilim insanları tarafından kökenlerine kadar incelenen 232 plastik nesnenin yaklaşık üçte ikisi Japonya veya Çin'de yapıldı. Bunların yüzde 10'u Güney Kore'den, yüzde 6,5'i ABD’den yüzde 5,6'sı Tayvan'dan ve yüzde 4,7'si Kanada'dan geldi.