Yüzen çöp denizinde hangi ülkelerin payı var? İşte denizi en çok kirleten ülkeler
Dörtte üçü sularla kaplı olan gezegenimizin geleceğini, buralara atılan plastik atıklar büyük ölçüde tehdit ederken denizi en çok kirleten ülkeler belli oldu.
Yeni bir araştırmaya göre, Pasifik Okyanusu'ndaki devasa yüzen plastik çöplerin çoğu, iki ülkedeki (Japonya ve Çin) aşırı avlanmadan kaynaklanıyor.
EN ŞİDDETLİ ETKİ BALIKÇILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANDI
Bilim insanları, 2019 yılında The Ocean Cleanup organizasyonunun yardımıyla topladıkları 573 kilogram kuru sert plastik çöpü analiz etti. Araştırmacılar, parçaların dörtte birinden fazlasının atılmış ve kaybolmuş balıkçılık malzemelerinden kaynaklandığını buldu.
Araştırmaya katılan veri bilimcisi Laurent Lebreton ve meslektaşları, “Kuzey Pasifik subtropikal girdabındaki çoğu yüzen plastiğin beş sanayileşmiş balıkçı ülkesine kadar izlenebileceğini ortaya koyduk” dedi.
JAPONYA VE ÇİN ZİRVEDE
Bilim insanları tarafından kökenlerine kadar incelenen 232 plastik nesnenin yaklaşık üçte ikisi Japonya veya Çin'de yapıldı. Bunların yüzde 10'u Güney Kore'den, yüzde 6,5'i ABD’den yüzde 5,6'sı Tayvan'dan ve yüzde 4,7'si Kanada'dan geldi.