Yüzen otel İstanbul'a demirledi

'Spirit of Discovery' 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, gemi 236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğinde. Gemide; tiyatro, kütüphane, golf simülatörü ve havuz alanları, barlar ve restoranlara ek olarak, spor salonu, SPA alanı ve her kamaranın kendi balkonu var.