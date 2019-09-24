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  3. 24 Eylül 2019 09:34

Yüzen saray Bodrum'da

Malta bayraklı 91 metre uzunluğundaki yat, Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Yattaki misafirlerin kim olduğuna dair bilgi verilmedi.

Yüzen saray Bodrum'da

Süper lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bir süre Yalıkavak Mahallesi açıklarında duran Malta bayraklı 91 metre uzunluğundaki yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Yattaki misafirlerin kim oldukları hakkında bilgi verilmedi.

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Yüzen saray Bodrum'da

Bu yaz ve geçen yıllarda da Bodrum açıklarında görülen ve farklı uyrukta iş insanları tarafından kiralanan yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlardan biri olduğu belirtildi.

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Yüzen saray Bodrum'da

2005 yılında yapılan, 2015 yılında yenilenen, biri ana süit, biri de VIP oda olmak üzere 18 kabini bulunan yatta, 36 kişi konaklayabiliyor. Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzlu yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

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Yüzen saray Bodrum'da

Geçen haziran ayında aynı iskeleye yanaşan yata 8 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.

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