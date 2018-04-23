Erivan'da yüzlerce asker sokağa indi !

17 Nisan'da kamu binalarının ablukaya alınması çağrısı yapan muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, "Barışçıl kadife devrim" ilan etmişti.



63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı seçilmişti.



Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.



Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.