Yüzlerce çıplak insan Lut Gölü'nde poz verdi
Lut Gölü'nün her yıl bir metre çekilmesine dikkat çekmek için yüzlerce çıplak model gölün etrafında yürüdü.
ABD’li fotoğrafçı Spencer Tunick'in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz olarak da bilinen Lut Gölü yakınlarındaki bir çöl boyunca yürüdü. Modeller sadece beyaz bir boyayla kaplandı.
54 yaşındaki fotoğrafçı, İsrail Turizm Bakanlığı’nın konuğu olarak İsrail'in güneyindeki noktayı ziyaret ederek küresel ısınma nedeniyle suyu azalan Lut Gölü’nde çekim yaptı.
"VÜCUT GÜZELLİĞİ HAYATI VE AŞKI TEMSİL EDİYOR"
Dünya çapında onlarca büyük ölçekli çıplak çekimler gerçekleştiren Tunick, “Benim için vücut güzelliği, hayatı ve aşkı temsil ediyor” dedi.
Bununla birlikte modeller arasında yer alan 26 yaşındaki doktora öğrencisi Anna Kleiman, iklim krizine farkındalık oluşturmak için çekime katıldığını söyledi:
“Kıyafetlerinizi çıkardıktan sonra gerçekten çok doğal hissediyorsunuz. Onları tekrar giymek istiyorsunuz. Ancak çıplak ayaklarla taşlara basmak bizi biraz zorladı.”