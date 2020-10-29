Yüzlerce motosikletli köprüden geçti

"GELENEKSEL OLARAK BU KORTEJİ YAPIYORUZ"



Motosiklet sürücülerinden Yalçın Bartsis, "Biz zaten her 29 Ekim’de Türkiye Motosiklet Platformunun önderliğinde İstanbul’daki bütün motorcular geleneksel olarak bu korteji yapıyoruz. Bu sene yine bu amaçla bir araya geldik. Pandemi dolayısıyla önlemlerimizi almaya çalıştık. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu coşku bazen bu kuralları bozuyor. Her sene, Bağdat Caddesi’nden başlayıp, Edirnekapı Şehitliği’ne kadar bu sürüşü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.