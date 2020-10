Yüzlerce motosikletli köprüden geçti

"CUMHURİYETİMİZİ HER ZAMAN COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"



Korteje her yıl katıldığını ifade eden Banu Avcı, "Çok duyguluyuz şu anda. Hiçbir şeyin bizi yıldırmayacağını bir kez daha göstermek istedik. Duyguyla anıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz, Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Onurlu ve gururluyuz. Cumhuriyetimizi her zaman coşkuyla kutlayacağız" şeklinde konuştu.