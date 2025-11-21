Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü

Krasnodar Krayı, Moskova ve Leningrad bölgelerinden yolcuların bulunduğu gemide 616 Rus turist bulunuyor. Gemi, normal şartlarda sabah 10.00'da yolcu inişine başlamayı planlarken, izin çıkmadığı için operasyon durduruldu. Astoria Grande, Rusya'dan Türkiye'ye ve Akdeniz'in farklı limanlarına sefer yapan ilk uluslararası Rus kruvaziyeri olarak biliniyor.