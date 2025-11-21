Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü
Astoria Grande adlı Rus kruvaziyerinin İstanbul’a yanaşmasına izin verilmedi ve gemi yüzlerce yolcusuyla Soçi’ye geri döndü.
Astoria Grande adlı kruvaziyer 8 Kasım akşamı Soçi limanından ayrılmıştı. İçinde 600'den fazla Rus yolcu taşıyordu. Antalya ve İzmir limanlarına uğrayan dev gezi gemisi, İstanbul'da da demirleyecekti. Ancak Sarayburnu liman otoritesi 10 katlı geminin yanaşmasına izin vermedi
Sarayburnu'na yanaşma izni verilmeyen Rus kruvaziyer Astoria Grande dün gece saatlerinde Sarayburnu açıklarında bekleyişe geçti. Ardından ise Rusya'ya geri dönmek için yola çıktı.
Krasnodar Krayı, Moskova ve Leningrad bölgelerinden yolcuların bulunduğu gemide 616 Rus turist bulunuyor. Gemi, normal şartlarda sabah 10.00'da yolcu inişine başlamayı planlarken, izin çıkmadığı için operasyon durduruldu. Astoria Grande, Rusya'dan Türkiye'ye ve Akdeniz'in farklı limanlarına sefer yapan ilk uluslararası Rus kruvaziyeri olarak biliniyor.