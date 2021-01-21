Yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi
Bulgaristan'da etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi.
Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca nehrinin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı.
Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor.