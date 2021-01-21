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  3. 21 Ocak 2021 11:30

Yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi

Bulgaristan'da etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi.

Yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi

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Yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi

Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca nehrinin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı.

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Yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi

Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor.

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Yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi

Kemirgen hayvan türlerinden olan su maymunlarının görünüşlerinin dev bir fareyi andırdığı erkeklerinin 8, dişilerinin ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

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