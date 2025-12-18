Yüzlerini türbanla gizleyen anne-kız hırsızlık çetesi önce kameraya ardından polise yakalandı
Adana'da yüzlerini türbanla gizleyen 3 hırsızlık şüphelisi kadından biri yakalanarak tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hala aranıyor. Öte yandan şüphelilerden ikisinin anne - kız olduğu belirlendi.
Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen Y.U. (41), farklı tarihlerde kızı Ö.U. (18) ve S.G. (43) ile kapılarını zorlayarak girdiği 2 ayrı evden, 670 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı çaldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Y.U. yakalanırken, diğer 2 şüpheli ise bulunamadı. İfadesinde, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim” diyen Y.U., tutuklandı.
Olay, 8 Eylül’de saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Y.U. ile kızı Ö.U., kapısını zorlayarak açtıkları M.K.’nin evine girdi. Yaklaşık 40 dakika evde kalan şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan 650 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler daha sonra evden ayrılıp, Kozan Caddesi’nde otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.
Bu olaydan 3 gün sonra Y.U., bu kez de S.G. ile birlikte H.E.’nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki evine aynı yöntemle girdi. Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.