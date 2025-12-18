Yüzlerini türbanla gizleyen anne-kız hırsızlık çetesi önce kameraya ardından polise yakalandı

Bu olaydan 3 gün sonra Y.U., bu kez de S.G. ile birlikte H.E.’nin Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki evine aynı yöntemle girdi. Yatak odasındaki 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan şüpheliler, evden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.