Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar

15 yaşındaki Hali, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, “Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın” dedi.