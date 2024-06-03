Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar
Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuğun ise "Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın" demesi pes dedirtti.
Kaynak: İHA
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.
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Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.
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15 yaşındaki Hali, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, “Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın” dedi.
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