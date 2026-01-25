Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı
Eskişehir'de sahte altın bilezikleri verip Cumhuriyet altını almak isteyen bir dolandırıcı, esnafın dikkati sayesinde yakalanırken kuyumcudaki o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya gelen F.Y. isimli şahıs, elinde bulunan yaklaşık 34 gram ağırlığındaki pirinçten yapıldığı öngörülen sahte bilezikleri Cumhuriyet altını ile değiştirmek istedi.
Sahte altınların 222 bin TL olduğunu hesaplayan kuyumcu çalışanı Ö.Ç. ile pazarlık yapan F.Y. daha yüksek rakam almaya çalıştı. Ö.Ç. tam alışverişin gerçekleşeceği sırada özel solüsyon kullandı. Sahte altın oldukça gerçekçi yapıldığı için ilk testten geçti. Daha sonra daha etkili bir solüsyonla kontrollerini yapan kuyumcu bir terslik olduğunu fark etti. Ö.Ç., altınların sahte olduğunu fark etti. O anlar saniye saniye iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisi arayan kuyumcu, durumu bilirdi. O esnada şüpheli şahıs altınların kendine ait olmadığını iddia ederek, bileziklerin asıl sahibini getirmek için dükkandan ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen kuyumcular, şüpheliyi dükkanda tuttu. Kuyumcuya gelen polisler şahsı gözaltına aldı. Şahsın daha önceden de benzer bir dolandırıcılık girişiminden sabıkası olduğu öğrenildi.
Sahte altınları fark eden esnaf Ö.Ç., "Sahte bilezik satmaya gelen şahıs gayet soğukkanlıkla bileziği satmak için geldi. Hatta karşılığında da Cumhuriyet altını talep etti 4 tane. Borcu olduğunu söyledi. Ben fiyatını söyledikten sonra, 'Fiyatta da bir şeyler yapabilir misiniz' diye hatta pazarlık da yaptı. Ondan sonra bileziğin sahte olduğunu söyleyince polisi çağırmamamız için yalvardı, 'Ben de başkasından aldım altını. Ben onu getireyim, bilezik sizde kalsın, ben gideyim' tekliflerinde bulundu hatta. Polis ekipleri gelince şahsı kelepçeleyip götürdüler" diye konuştu.