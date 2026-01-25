Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı

Sahte altınları fark eden esnaf Ö.Ç., "Sahte bilezik satmaya gelen şahıs gayet soğukkanlıkla bileziği satmak için geldi. Hatta karşılığında da Cumhuriyet altını talep etti 4 tane. Borcu olduğunu söyledi. Ben fiyatını söyledikten sonra, 'Fiyatta da bir şeyler yapabilir misiniz' diye hatta pazarlık da yaptı. Ondan sonra bileziğin sahte olduğunu söyleyince polisi çağırmamamız için yalvardı, 'Ben de başkasından aldım altını. Ben onu getireyim, bilezik sizde kalsın, ben gideyim' tekliflerinde bulundu hatta. Polis ekipleri gelince şahsı kelepçeleyip götürdüler" diye konuştu.