Yüzünü göstermeden ünlü olan hamile kadın, hamilelik pozlarını satarak binlerce dolar kazanıyor

Bu yüzden bir fotoğraf paylaştım ve hayranlarıma ara verdiğimi söyledi. Olumlu geri bildirimler çok fazla aldım. Pek çok erkek bunun harika olduğunu ve devam etmemi söyledi. Ben de isteklerini yerine getirdim. Şimdi eskisinden daha fazla aboneye sahibim" dedi.