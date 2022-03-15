Yüzünü göstermeden ünlü olan hamile kadın, hamilelik pozlarını satarak binlerce dolar kazanıyor
Yetişkinlerin müstehcen pozlarını sattığı siteye üye olan Daisy isimli sosyal medya fenomeni, hamilelik fotoğraflarını ve videolarını satarak binlerce dolar kazandı.
Yüzünü bile göstermesine gerek olmadan hamilelik postlarını yayınladığını dile getiren Daisy, gördüğü ilgiden memnun. Fenomen isim gerçek kimliğini açık etmemenin rahatlığını yaşadığını söyledi.
Hamile olduğunu öğrendiğinde durumu OnlyFans hesabındaki takipçileriyle paylaştığını dile getiren Daisy, kariyerine bir süre ara vermeyi tercih etti.
Abonelerinin devam etmesine yönelik olarak ısrarlı mesajlarına şaşırdığın ifade eden model, "Kimsenin görmek istemeyeceğini düşündüğüm için bırakmak zorunda kaldım.
Bu yüzden bir fotoğraf paylaştım ve hayranlarıma ara verdiğimi söyledi. Olumlu geri bildirimler çok fazla aldım. Pek çok erkek bunun harika olduğunu ve devam etmemi söyledi. Ben de isteklerini yerine getirdim. Şimdi eskisinden daha fazla aboneye sahibim" dedi.
Bu tarz hikayeler pandemiyle birlikte artmaya başladı. İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Lizzy Groombridge ise giyilmiş taytlarını satarak geçimini sağlamaya çalıştı.