Yüzünü kimse görmemişti! Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı!
Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun yarışmasında Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye seslendiği kişinin Acun Firarda programında da yer aldığı ortaya çıktı.
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programında, Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun yarışmasında, Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye hitap ettiği kişinin, Acun Firarda programında da Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı ortaya çıktı.
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Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği isim meğer aynı kişiymiş...
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Hamdi bey ve Feridun olarak akıllarda kalan gizemli isim ise Birol Doğan...
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