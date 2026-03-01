Yüzyılın Konut Projesi'nde haftanın kura takvimi açıklandı: 71 bin konut sahibini buluyor
500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha sahipleri belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura çekimleri devam ediyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla; Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla illerinde toplam 71 bin 799 konut için kura çekimlerinin başlayacağını duyurdu.
Ankara'da kura çekimi 3 Mart Salı günü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum katılacak. Ankara’da tam 31 bin 73 aile ev sahibi olacak. Bakan Kurum, 6 Mart Cuma günü de Hatay’ın kura çekim törenine katılacak.
İşte il il kura takvimi
Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, Mart ayının ilk haftasında kura çekilecek iller ve konut sayıları şöyle:
|Tarih
|Şehir
|Konut Sayısı
|3 Mart Salı
|Ankara
|31.073
|4 Mart Çarşamba
|Muğla
|6.417
|6 Mart Cuma
|İzmir
|21.020
|6 Mart Cuma
|Hatay
|13.289
2-8 Mart haftasında 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.