Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için karar verildi!
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde şimdiye kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum en çok başvurunun yapıldığı İstanbul ve Ankara ilindeki kura tarihi için de ilk açıklamayı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişlerinin sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz" dedi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi.
Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Kurum, "Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)
Yüzyılın Konut Projesi'nde çekiliş takvimi ise şöyle duyuruldu:
OCAK 2026
8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta Artvin ve Tunceli,