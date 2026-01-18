Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
ORC Araştırma, Z kuşağına oy tercihlerini sordu. Gençlerle yapılan seçim anketinde üçüncü sırada yer alan parti dikkat çekti.
ORC Araştırma, ocak ayında Z kuşağıyla yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. CHP ile AK Parti arasındaki fark açılırken, üçüncü sıradaki parti ise dikkat çekti.
11-13 Ocak tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankette, 17 ila 26 yaş aralığındaki gençlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsin?" sorusu yöneltildi.
980 katılımcının yüzde 33'ü CHP'ye oy vereceğini belirtirken, AK Parti'yi tercih edenlerin oranı yüzde 25,6 olarak açıklandı. Birinci parti konumundaki CHP ile AK Parti arasındaki puan farkı yüzde 7,4 oldu.
ZAFER PARTİSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA
Ankette Zafer Partisi'nin üçüncü sırada yer alması ise dikkat çekti. Zafer Partisi'ne oy vereceğini belirten gençlerin oranı yüzde 7 oldu.
