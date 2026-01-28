Zabıta denetiminde mide bulandıran manzara: Mutfak tezgahındaki ''şey'' şoke etti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren pastane, tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.