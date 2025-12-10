Zabıta ''kasap'' diye içeri girmişti... Sahte alkol üretimhanesi çıktı

Halkın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrın net olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gerekeni yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, rutin denetimleri sırasında kasap olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak, sahte alkol ve yapımında kullanılan madde tespit ederek işletmeyi mühürleyerek kapattı. Halkımızın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrımız nettir. Kurallara uymayan her kim olursa olsun karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.