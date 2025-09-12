Zabıta seyyar satıcının ürünlerini sokağa saçtı, vatandaş isyan etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentin bir çok noktasında seyyar satıcıların kaldırım ve yol işgalini önlemek için çalışma başlattı. Özellikle Seyhan ilçesinde yapılan operasyonlarda meyve ve sebze satan seyyar satıcıların tezgahlarına el konuldu.