Zahide Yetiş'in canlı yayınında cinsel ilişki videosu izletildi

EŞİNİN ARKADAŞLARINDAN "AHLAKSIZ TEKLİF" İDDİASI

Sabriye A., kumar borçlarından dolayı boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A'nın arkadaşları tarafından ahlaksız teklif aldığını iddia etti. Sabriye A., eşinin kendisini 'bir kereden bir şey' olmaz diyerek erkeklerle ilişkiye zorladığını öne sürdü.

İddiaya göre aralarında çıkan tartışmadan dolayı Mehmet A, çocuğunu kaçırarak Sabriye A'ya göstermedi.