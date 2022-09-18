Zam isteyen ev sahibi, hasta oğluyla yaşayan kiracısına kabusu yaşattı
İstanbul Bahçelievler'de ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi Turan B., karşı çıkan kiracısı Remziye A.'nın iddiaya göre su ve elektrik sayaçlarını söktü sonra da A. ve kızını darbetti. Kelebek hastası oğlu ile yaşayan kadın, oğlunu serin olması için terasa çıkardı.
Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet A. ile birlikte yaşayan Remziye A.'nın ev sahibi Turan B., kiraya zam yapmak istedi. Remziye A., 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı.
İddiaya göre ev sahibi Turan B., bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye A., bu talebe olumsuz yanıt verdi.
Bunun üzerine Turan B., önce kapıya dayandı ardından da A.'ın elektrik ve su sayacını söktü.
ELEKTRİK SAYACININ YENİDEN TAKILDIĞINI GÖRÜNCE ANNE KIZA SALDIRDI
Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne A., çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne A., Muhammet uyuyana kadar başında bekledi. Anne A. sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü. Bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı. Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye A. ve kızına saldırdı. 2 kadını darbeden Turan B.'yi bina sakinleri uzaklaştırdı.