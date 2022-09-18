Zam isteyen ev sahibi, hasta oğluyla yaşayan kiracısına kabusu yaşattı

ELEKTRİK SAYACININ YENİDEN TAKILDIĞINI GÖRÜNCE ANNE KIZA SALDIRDI

Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne A., çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne A., Muhammet uyuyana kadar başında bekledi. Anne A. sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü. Bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı. Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye A. ve kızına saldırdı. 2 kadını darbeden Turan B.'yi bina sakinleri uzaklaştırdı.