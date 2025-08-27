Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı
Memurların 2026 ve 2027 yılı için alacağı zam oranının belirlenmesinin ardından zamlı maaşlar hesaplandı.
Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı ve karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Toplu sözleşmeye göre, sendikanın talep ettiği yüzde 88’lik zam oranı yerine:
2026 yılı birinci dönem için %11,
2026 yılı ikinci dönem için %7,
2027 yılı birinci dönem için %5,
2027 yılı ikinci dönem için %4 zam oranı belirlendi.
Ayrıca memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönemde 1000 TL artırılması da kabul edildi.
Memur maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihleri arasındaki resmi olmayan zam teklifi baz alınarak, memur ve memur emeklilerinin şimdiki zam oranı yaklaşık %7,89 seviyesinde bulunuyor.
Not: Hesaplamalar yalnızca Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme zammı kapsamında yapılmıştır. Kalan 5 ayın enflasyonu açıklanmadığı için memur maaşlarının tam tutarı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak ayında netleşecek.
İşte ünvanlara göre zamlı memur maaşları...