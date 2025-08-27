  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı

Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı

Memurların 2026 ve 2027 yılı için alacağı zam oranının belirlenmesinin ardından zamlı maaşlar hesaplandı.

Kaynak: NTV
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı - Resim: 1

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı ve karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 / 29
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı - Resim: 2

Toplu sözleşmeye göre, sendikanın talep ettiği yüzde 88’lik zam oranı yerine:

2026 yılı birinci dönem için %11,
2026 yılı ikinci dönem için %7,
2027 yılı birinci dönem için %5,
2027 yılı ikinci dönem için %4 zam oranı belirlendi.

Ayrıca memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönemde 1000 TL artırılması da kabul edildi.

2 / 29
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı - Resim: 3

Memur maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihleri arasındaki resmi olmayan zam teklifi baz alınarak, memur ve memur emeklilerinin şimdiki zam oranı yaklaşık %7,89 seviyesinde bulunuyor.

Not: Hesaplamalar yalnızca Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme zammı kapsamında yapılmıştır. Kalan 5 ayın enflasyonu açıklanmadığı için memur maaşlarının tam tutarı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak ayında netleşecek.

İşte ünvanlara göre zamlı memur maaşları...

3 / 29
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı - Resim: 4
4 / 29