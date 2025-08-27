Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı

Toplu sözleşmeye göre, sendikanın talep ettiği yüzde 88’lik zam oranı yerine:

2026 yılı birinci dönem için %11,

2026 yılı ikinci dönem için %7,

2027 yılı birinci dönem için %5,

2027 yılı ikinci dönem için %4 zam oranı belirlendi.



Ayrıca memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönemde 1000 TL artırılması da kabul edildi.