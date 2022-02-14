Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo!
Benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlara dikkat çekmek isteyen CHP'li gençler, efsane çizgi film Taş Devri'nde Fred Çakmaktaş karakterinin otomobiliyle trafiğe çıktı.
CHP Karşıyaka Gençlik Kolları, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamları ve akaryakıttaki yüksek ÖTV oranını protesto etmek için Taş Devri'ndeki çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın ayaklarıyla hareket ettirdiği arabaya benzer bir araç hazırladı.
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CHP'li gençler, bu araçla İzmir, Karşıyaka Çarşı'yı turladı.
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Karşıyaka İskele'de trafiğe çıkan araç, çevredekilerden büyük ilgi gördü.
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O anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar, CHP Karşıyaka Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" mesajıyla paylaşıldı.
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