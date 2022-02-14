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  4. Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo!

Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo!

Benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlara dikkat çekmek isteyen CHP'li gençler, efsane çizgi film Taş Devri'nde Fred Çakmaktaş karakterinin otomobiliyle trafiğe çıktı.

Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! - Resim: 1

CHP Karşıyaka Gençlik Kolları, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamları ve akaryakıttaki yüksek ÖTV oranını protesto etmek için Taş Devri'ndeki çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın ayaklarıyla hareket ettirdiği arabaya benzer bir araç hazırladı.

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Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! - Resim: 2

CHP'li gençler, bu araçla İzmir, Karşıyaka Çarşı'yı turladı.

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Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! - Resim: 3

Karşıyaka İskele'de trafiğe çıkan araç, çevredekilerden büyük ilgi gördü.

 

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Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! - Resim: 4

 O anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar, CHP Karşıyaka Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" mesajıyla paylaşıldı.

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