Zamlara dur demenin yolunu böyle buldu! Evinde öyle bir şey üretiyor ki...

Eğret, 3 yıllık sürede 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını söyledi. 2019 yılındaki test ve kabul işlemlerinin ardından 3 ay içinde üretime başladığını kaydeden Eğret, "Sistemde 18 adet güneş paneli var.