Zamların ardı arkası kesilmiyor! Sosyal medya bu etiketleri konuşuyor

Doların ateşi bir türlü düşmeyince Merkez Bankası'ndan döviz piyasalarına iki kez müdahale geldi. Ancak müdahale sonrası dolar/TL'de düşüş yüzde 3'ü görse de kaybın neredeyse yarısı dakikalar içerisinde geri alındı. Devam eden yükselişler sonrası dolar/TL yeniden 13,80'e geldi.