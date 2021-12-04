Zamların ardı arkası kesilmiyor! Sosyal medya bu etiketleri konuşuyor
Hayat pahalılığı vatandaşın gündeminden düşmüyor. Market çalışanlarının sosyal medyada paylaştığı fiyat etiketleri kısa sürede viral oldu.
Market çalışanları Aralık ayı etiketlerini sosyal medyadan paylaştı. Market reyonlarına yansıyan zamlar can sıkacak cinsten.
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Doların ateşi bir türlü düşmeyince Merkez Bankası'ndan döviz piyasalarına iki kez müdahale geldi. Ancak müdahale sonrası dolar/TL'de düşüş yüzde 3'ü görse de kaybın neredeyse yarısı dakikalar içerisinde geri alındı. Devam eden yükselişler sonrası dolar/TL yeniden 13,80'e geldi.
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Son dönemde dövizde yaşanan sert yükselişler devam ederken temel tüketim malzemelerine gelen zamların da ardı arkası kesilmiyor.
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Enflasyonun önümüzdeki aylarda 10 puan yükselerek yüzde 30'lara yükselmesi bekleniyor. Öyle görünüyor ki İğneden ipliğe kadar, hemen hemen Türkiye'deki bütün ürünlere yeni zamların gelmesi kesin.
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