Zaten bir ''süperi'' eksikti! Koronavirüs sonrası şimdi bir de bu çıktı
Son günlerde, "süper grip " olarak tanımlanan soğuk algınlığı hastalığı çok yaygın olarak görülmeye başlandı. Doktorlar, PCR testlerinin negatif olmasına rağmen özellikle 15-44 yaş aralığında, Covid-19 benzeri semptomlar tanımlayan ve günlerce yatan hastalarda artış olduğunu bildirdi.
Telegraph’a konuşan Jules Kelly isimli bir hasta, "Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şimdi, kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım tutmuyor ” dedi. Kelly semptomlarına iki gün sonra gögüsten helen şiddetli bir öksürüğün eşlik ettiğini söyledi.
Yaşadıklarının ciddiyeti göz önüne alındığında, doktorlaro Kelly'nin Covid-19’a yakalanmış olabileceğini düşündü, ancak üç test de negatif çıktı.
"İki doz aşı oldum. Ama negatif testler olmasaydı bunun Covid olduğunu düşünürdüm. Üç hafta sonra bile hastalığım hiçbir hafifleme belirtisi göstermedi” diyen Kelly’e süper grip teşhisi konuldu.
Bununla birlikte, son haftalarda, birçok insan, bilim insanlarının hastalığı "süper grip" olarak adlandırdığğı şiddetli grip benzeri semptomlar yaşadığını bildirdi.