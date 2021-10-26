Zaten bir ''süperi'' eksikti! Koronavirüs sonrası şimdi bir de bu çıktı

Telegraph’a konuşan Jules Kelly isimli bir hasta, "Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şimdi, kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım tutmuyor ” dedi. Kelly semptomlarına iki gün sonra gögüsten helen şiddetli bir öksürüğün eşlik ettiğini söyledi.