Zelenskiy konuştu, Rusya Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu gece saatlerinde doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia kasabasını balistik füzeyle hedef aldı.