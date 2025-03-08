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Zelenskiy konuştu, Rusya Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Harkov bölgelerine gerçekleştirildiği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Zelenskiy konuştu, Rusya Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var - Resim: 1

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu gece saatlerinde doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia kasabasını balistik füzeyle hedef aldı.

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Zelenskiy konuştu, Rusya Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var - Resim: 2

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. 8 apartman, bir idari bina ve 30 araçta ise hasar meydana geldi.

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Zelenskiy konuştu, Rusya Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var - Resim: 3

Rusya Harkov'a bağlı Bogodukhiv kentinde ise sivillerin yaşadığı bir binayı insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

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Zelenskiy konuştu, Rusya Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var - Resim: 4

Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile "barışı hızlandırmak" için çalıştığını söylemesinin ardından geldi.

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