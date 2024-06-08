Zenginler buradan arazi alıyor: Dünyanın sonu gelse bile ayakta kalacak ülkeler açıklandı
Dünyanın sonunun yaklaştığını savunan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, olası bir kıyamet senaryosunda bile ayakta durmayı başarabilecek ülkeler sıralandı.
Bilim insanları dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.
Bilim insanları yıllardır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı ve ciddi araştırmalar yapıyor.
Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.
Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor. Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.
ARAŞTIRMACILAR AÇIKLADI: UYGARLIK TEHLİKEDE
Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.