Zenginler buradan arazi alıyor: Dünyanın sonu gelse bile ayakta kalacak ülkeler açıklandı

ARAŞTIRMACILAR AÇIKLADI: UYGARLIK TEHLİKEDE

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.