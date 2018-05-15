''Zenginler gemisi'' Kuşadası'nda

Türkiye'yi rotalarından çıkaran dünyanın önde gelen kurvaziyer şirketleri, Türk limanlarını listelerine yeniden almaya başladı. Bu yıl Türkiye limanlarına gelinmeyeceğini duyuran Royal Caribbean Cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan 'Azamara Journey', sabah saatlerinde, Kuşadası Limanı'na yanaştı. Kruvaziyer gemisinin, bu yılki 60 liman 29 ülke 102 günlük dünya turu kapsamında Kuşadası'na geldiği belirtildi. Yolcuların 100- 120 bin dolar ödediği, 191 metre uzunluğundaki ultra lüks gemi, dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alıyor. Geminin rota üzerindeki limanlarında turun 10 günlük bölümüne katılmak isteyenler ise kamara konumuna göre, 15 ile 25 bin dolar arasında ücret ödüyor. Gemide, tamamı zenginlerden oluşan ve günlük 400- 600 dolar para harcadıkları öğrenilen her 2 yolcuya 1 personel hizmet veriyor. Çoğunu İngiliz ile ABD'lilerin oluşturduğu gemideki 850 yolcu, Kuşadası'nda halk oyunları ekibince karşılandı. Tur programlarına katılan turistler, otobüslerle ören yerlerine götürülürken, yolcuların bir bölümü de turlara katılmayıp, Kuşadası'nda çarşıları gezmeyi tercih etti.