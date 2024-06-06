Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi, yıldızlar altında fotoğraflandı.
Roma’nın doğudaki son garnizonu olan Zerzevan Kalesi, fotoğrafçıların uğrak adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Zerzevan Kalesi’ni 2018 yılından bu yana dört mevsim fotoğrafladıklarını söyledi.
Kılıçoğlu, Diyarbakır için tarihi kültürel değeri olan destinasyonlardan biri olan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları yeni başlamış olsa bile dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşim alanının burada olması, dünyada bulunmuş son Mithras Tapınağı’nın olması ve kazı sürecinde çıkan bulgulara göre 3 bin yıla yakın bir geçmişi olmasının hem arkeologların, hem tur operatörlerinin hem de şehrin fotoğraf arşivini oluşturmaya çalışan fotoğrafçıların dikkatini çektiğini ifade etti.
Gün doğumu ve batımının bu yüksek tepeden izlenirken oluşturduğu büyüleyici atmosferin fotoğraf çekimlerinin sürekli olmasını sağladığını ifade eden Kılıçoğlu, “Tüm mevsim koşullarında farklı fotoğraflar çekebildiğimiz Zerzevan Kalesi için özellikle fotoğraf çekim saati yok diyebilirim.
Günün her saatinde fotoğrafik açısından zengin olan kalede önceden yaptığımız planlamaya göre saat aralıkları belirleyerek geliyoruz.