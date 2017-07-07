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  3. 07 Temmuz 2017 17:27

Zeytin atıklarıyla kömür yaptı !

Pirina olarak sattığı zeytin atıklarından kimyasal içermeyen mangal kömürü üreten İzmirli iş adamı, kurduğu fabrikayla seri üretime geçti.

Zeytin atıklarıyla kömür yaptı !

Pirina olarak sattığı zeytin atıklarından kimyasal içermeyen mangal kömürü üreten İzmirli iş adamı, kurduğu fabrika ile seri üretime geçti.

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Zeytin atıklarıyla kömür yaptı !

Balıkesir Gömeç'teki pirana satış tesisinde zeytin küspesinden mangal kömürü üreten İzmirli iş adamı, kurduğu fabrikada, patentini aldığı bu ürünün seri üretimine başladı.

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Zeytin atıklarıyla kömür yaptı !

İktisat Fakültesi mezunu Çağrı Kaplan (33), doğalgazın yaygınlaşmasının ardından, pirina olarak sattığı zeytin atıklarından alternatif ürün geliştirmeye karar verdi.

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Zeytin atıklarıyla kömür yaptı !

Yürüttüğü çalışmalarından olumlu sonuç alan ve zeytin küspesinden kimyasal madde içermeyen doğal mangal kömürü üreten Kaplan, ürünün patentini alarak İzmir'in Torbalı ilçesinde fabrika kurdu ve üretime başladı.

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