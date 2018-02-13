Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.



Vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

