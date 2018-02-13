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  3. 13 Şubat 2018 22:45

Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a geldi.

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Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

Vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

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Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Zeytin Dalı Harekatı'na yurt genelinde yoğun destek veriliyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden bir araya gelerek yüzlerce araçlık konvoylarla zırhlı araç sevkıyatlarına eşlik ediyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

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