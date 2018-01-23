''Zeytin Dalı'' şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan için burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve askeri erkan katıldı.

