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  3. 23 Ocak 2018 12:41

''Zeytin Dalı'' şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti ortaya çıktı.

''Zeytin Dalı'' şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, bu sabah morgdan alınıp Gaziantep Havaliman'ına götürüldü.

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''Zeytin Dalı'' şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan için burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve askeri erkan katıldı.

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''Zeytin Dalı'' şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada cenaze aracından anılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, buradan uçakla, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

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''Zeytin Dalı'' şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Özalkan'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki babasının evine ulaştı.

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