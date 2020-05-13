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  3. 13 Mayıs 2020 12:51

Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.

Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.

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Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.

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Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

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Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı

GÜMÜŞHANE- TRABZON ULAŞIMINI 40 DAKİKA KISALTACAK Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak.

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