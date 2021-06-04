Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz sosyal medyayı salladı: İşte o paylaşımlar

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın boşanma dosyasındaki iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kendini mehdi olarak gördüğünü iddia ettiği Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu da dosyaya ekleyen Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun da bu tarikatın veliahtı olarak görüldüğünü ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcıları ise olayı Twitter'a taşıyarak birbirinden esprili paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...