''Zincir marketler Erdoğan gitmeden indirim yok dedi''

Bunun yüzde 36 zam demek olduğunu dile getiren Doğaner, "Yüzde 7 KDV indirimiyle 7 liraya düşse yüzde 27 zam demek. Bunu makarnada da yumurtada da gördüm. Hatta ucuz zincir market olarak görünenlerde de aynı tabloyu izledim. Cumartesi sabah 38.90 TL olan 30'lu yumurta açıklamalar sonrası 45.90'a çıktı. Pazartesi günü 42.95'e indi. Nerede kaldı KDV indirimi?" diye sordu.