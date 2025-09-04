''Zincir marketlerde solvent içerikli kırtasiye ürünleri satılıyor''

Ürünlerin ucuz oluğu halde hesaplı olmadığının altını çizen Bayrak, “Zincir markette satılan ürün, tüm çocukların kullandığı tahta kalemi ve üzerinde 'Sağlığa zararlıdır, solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez' yazıyor. Zehir etkisi yaratabilecek maddeler kimse tarafından kullanılmamalı. Kalemler yalnızca okul döneminde, zincir marketlerde satılmakta. Çocuklarımızın kullandığı, elinin değdiği, soluduğu ürün, sağlığa zararlı olduğu halde satılmaya devam ediyor. Fiyatı da çok uygun, çünkü kalitesiz. Üç tanesi 29 liraya satılıyor. Bizim sattığımız, tanesi 20-25 liralık kalemler 300-400 metre yazılabilirken, bu ucuz kalemle 100 metre yazmak mümkün. Yani ucuzluk bazında değerlendirilmemeli. Hem sağlıksız hem de hesaplı değil" diye konuştu.