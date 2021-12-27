Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklaması
Döviz kurundaki düşüşün ardından yurttaşlar market fiyatlarında da düşüş bekliyor. Tarım Kredi, Şok ve Migros'tan sonra CarrefourSa'dan da indirim açıklaması geldi.
Dolar kurunun 18 lira seviyesine kadar yükselmesi etiketlere zam olarak yansımış, vatandaşın alım gücü iyice düşmüştü. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı zorladı. Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan "Kur Korumalı TL Mevduat" ürünü ile birlikte 12 liranın altına geriledi. Kurun gerilemesiyle gözler marketteki fiyatlara çevrildi.
İLK İNDİRİM TARIM KREDİ'DEN
Dolardaki düşüş sonrası marketlerden ilk elini taşın altına sokan Tarım Kredi olmuştu. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Dün yapılan çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık" dedi.
ŞOK MARKETLER'DEN İNDİRİM ADIMI
Tarım Kredi marketlerinin ardından ŞOK Marketler zinciri de indirime gitti.
ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.
ŞOK Marketler'de 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.
MİGROS'TAN İNDİRİM AÇIKLAMASI
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros da fiyatlarında indirim yaptığını duyurdu. Migros açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtilerek, "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL'den, Migros bal 19,95 TL 'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır." denildi.