Zincir marketleri boykot eden çiftçiler pes etti: ''Ürünlerimiz tarlada çürüyecekti''
Adana'da binlerce dönüm arazide patates yetiştiren çiftçiler, zincir marketin kilo başına 10 lira teklifini kabul etmeyip, geçen hafta hasadı durdurdu. Görüşmeler sonucu 12 liraya anlaşan çiftçiler, bugün hasada yeniden başladı. 20 lira talep eden çiftçiler, ürünleri çürümesin diye bu teklifi kabul ettiklerini belirttiler.
Kaynak: DHA
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Türkiye’nin ilk turfanda patates hasadının yapıldığı kentte geçen ay hasat başladı. Türkiye’de üretilen 5,5 milyon ton patatesin 220 bin tonunun karşılandığı kentte doğrudan zincir marketlere satış yapan çiftçiler, fiyatta anlaşamadı.
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Marketlerin kilo başına 10 lira teklifinin çok düşük olduğunu öne süren üreticiler, geçen hafta ortak karar alarak hasadı durdurma kararı aldı.
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Kilosuna 20 lira isteyen üreticiler, görüşmeler sonrası 12 liraya anlaştı.
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