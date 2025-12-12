Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Mardin'de 2 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde bir otomobil ile 2 hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
