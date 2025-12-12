  1. Anasayfa
Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de 2 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde bir otomobil ile 2 hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

