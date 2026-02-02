Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi
Sivas’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin yeni bir video ortaya çıktı. Kaza öncesinde yolcu otobüsü şoförünün bir taraftan cep telefonuyla konuştuğu diğer taraftan çayını içtiği anlar ise "pes" dedirtti.
Kaynak: İHA
Sivas’ta bir yolcu otobüsü, iki tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanmış, yaralılar tedavi altına alınmıştı.
1 / 6
29 Ocak’ta meydana gelen zincirlemeye kazaya ilişkin bir video ortaya çıktı.
2 / 6
Kazadan kısa süre önce çekildiği iddia edilen videoda yolcu otobüsü sürücüsünün cep telefonu ile ilgilendiği anlar yer aldı.
3 / 6
Cep telefonu ile uğraşan sürücü, bir yandan da çay içti.
4 / 6