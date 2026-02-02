  1. Anasayfa
  4. Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi

Sivas’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin yeni bir video ortaya çıktı. Kaza öncesinde yolcu otobüsü şoförünün bir taraftan cep telefonuyla konuştuğu diğer taraftan çayını içtiği anlar ise "pes" dedirtti.

Kaynak: İHA
Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi - Resim: 1

Sivas’ta bir yolcu otobüsü, iki tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanmış, yaralılar tedavi altına alınmıştı. 

Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi - Resim: 2

29 Ocak’ta meydana gelen zincirlemeye kazaya ilişkin bir video ortaya çıktı. 

Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi - Resim: 3

Kazadan kısa süre önce çekildiği iddia edilen videoda yolcu otobüsü sürücüsünün cep telefonu ile ilgilendiği anlar yer aldı. 

Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi - Resim: 4

Cep telefonu ile uğraşan sürücü, bir yandan da çay içti.

