Zincirleme kaza sonrası ortalık karıştı!
Konya'da, zincirleme kaza sonrası süt tankeri sürücüsü, otomobil sürücüsü ve yakınları tarafından tekme ve tokat dövüldü. Kaza anı ve sürücünün darbedilme anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, 30 Temmuz'da, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen süt tankeri sürücüsü, kalkış yaptığı sırada sağında ve kör noktada bulunan otomobili görmeyip, çarptı. Otomobil ise park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.
Yaralananın olmadığı, hasara yol açan kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yakınları, süt tankeri sürücüsüne saldırdı.