Zincirleme kaza sonrası ortalık karıştı!

Kaza, 30 Temmuz'da, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen süt tankeri sürücüsü, kalkış yaptığı sırada sağında ve kör noktada bulunan otomobili görmeyip, çarptı. Otomobil ise park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.