Ziyaretçilerin çiğnediği ''Mavi Yıldız'' çiçeği kayboldu
Trabzon'un Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda yetişen ve Uluslararası Bern Sözleşmesi'nce koruma altında olan ‘Mavi Yıldız’ çiçeğini görmeye gelenler ve yaylada etkinlik düzenleyenlerin üzerine basması ve otomobille çiğnemesi sonucu kısa sürede kayboldu.
Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında yer alan ve yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek türüne zarar verilmesi, tepkilere neden oldu.
İlçeye 9 kilometre mesafede, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
İlkbaharın gelişini simgeleyen mor açan 'mavi yıldız' çiçekleriyle yayla, renk cümbüşüne döndü.