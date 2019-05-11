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  3. 11 Mayıs 2019 14:16

Ziyaretçilerin çiğnediği ''Mavi Yıldız'' çiçeği kayboldu

Trabzon'un Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda yetişen ve Uluslararası Bern Sözleşmesi'nce koruma altında olan ‘Mavi Yıldız’ çiçeğini görmeye gelenler ve yaylada etkinlik düzenleyenlerin üzerine basması ve otomobille çiğnemesi sonucu kısa sürede kayboldu.

Ziyaretçilerin çiğnediği ''Mavi Yıldız'' çiçeği kayboldu

Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında yer alan ve yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek türüne zarar verilmesi, tepkilere neden oldu.

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Ziyaretçilerin çiğnediği ''Mavi Yıldız'' çiçeği kayboldu

İlçeye 9 kilometre mesafede, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

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Ziyaretçilerin çiğnediği ''Mavi Yıldız'' çiçeği kayboldu

İlkbaharın gelişini simgeleyen mor açan 'mavi yıldız' çiçekleriyle yayla, renk cümbüşüne döndü.

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Ziyaretçilerin çiğnediği ''Mavi Yıldız'' çiçeği kayboldu

'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeği, yaylayı ziyaret edenleri de hayran bıraktı.

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