Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel güvenlikle ilgili şehir içinde önceden var olan sabit uygulama noktalarımız yeni normallere uygun şekilde çalışmak üzere yeniden dizayn edilecek." dedi.