Zonguldak'ta heyelan; evler tahliye edildi

Heyelan nedeniyle mağdur olduğunu anlatan Şenay Kocabacak, "Dün akşam burada heyelan oldu. Mağduruz. Ben ev arıyorum bulamadım. Şu anda yengemin ve kayınpederimin evinde kalıyorum. Eşyalarımı evden çıkartma çabasındayım. Burada üç ev mağduruz. Yukarıdaki ev daha çok etkilendi. Dört aile biziz, iki diğer evdekiler, yukarıdakiler de 4 kişilik aile" diye konuştu.