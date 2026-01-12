Zonguldak'ta heyelan kabusu: İki ev tahliye edildi

Kentte bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle heyelanlar yaşandı. Kozlu ilçesinde Şehit Yusuf Yelkenci Caddesi’nde toprak kayması oldu. Ceyhan Sokak’ta daha önceden geçici olarak tahliye kararı verilen 3 evin altındaki alanda yaşanan toprak kayması nedeniyle belediye ve AFAD’a ihbarda bulunuldu.