  4. Zonguldak'ta heyelan kabusu: İki ev tahliye edildi

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından heyelanlar meydana geldi. Çatılarının üzerine istinat duvarı devrilen 2 ev, tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Kentte bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle heyelanlar yaşandı. Kozlu ilçesinde Şehit Yusuf Yelkenci Caddesi’nde toprak kayması oldu. Ceyhan Sokak’ta daha önceden geçici olarak tahliye kararı verilen 3 evin altındaki alanda yaşanan toprak kayması nedeniyle belediye ve AFAD’a ihbarda bulunuldu. 

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından tehlikeli görülen bir merdiveni kullanıma kapatırken evler için tehlike oluşmadığını belirledi.

6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan dün merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Gazi Sokak’ta istinat duvarı 2 evin üstüne çöktü. Evlerin çatısında hasar oluştu. Önce sokak sakinleri ardından da belediye ekipleri heyelan olan yere branda örterek önlem aldı. 

Heyelan riskinden dolayı da AFAD ekipleri, 3’er kişilik Zilifli ve Koçaklı ailelerinin yaşadığı 2 evin tahliyesine karar verdi. Evleri geçici süreyle boşaltılan ailelerin bir yakınlarında kalacağı öğrenildi.

