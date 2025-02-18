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Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan meydana gelmesi sonucu istinat duvarı yıkıldı. Sokaktaki 3 ev tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi - Resim: 1

Heyelan dün gece, Kilimli ilçesi Gelik beldesi Merkez Mahallesi 6'ncı Mahalle Kümeevleri Sokak'ta meydana geldi. 4 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı evin önündeki istinat duvarı toprakla beraber kaydı. Evde yaşayan aile fertleri, duydukları gürültünün ardından dışarı çıktı. 

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Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi - Resim: 2

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. 

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Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi - Resim: 3

Yapılan incelemelerde 4 kişinin yaşadığı evin oturmaya elverişsiz olduğu, yıkılma tehlikesinden dolayı kalıcı olarak, yapının alt tarafındaki 2 evin de geçici süreyle tahliyesine karar verildi. Evlerin doğal gaz bağlantıları da tedbir amaçlı kesildi. 

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Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi - Resim: 4

Tahliye edilen evde oturan Ayşe B. (41) ve ailesi, yakınlarının evine gitti. Günün aydınlanmasıyla da binanın altındaki toprağın duvarla birlikte çöktüğü, evin temelinin ortaya çıktığı görüldü.

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