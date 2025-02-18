Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi

Yapılan incelemelerde 4 kişinin yaşadığı evin oturmaya elverişsiz olduğu, yıkılma tehlikesinden dolayı kalıcı olarak, yapının alt tarafındaki 2 evin de geçici süreyle tahliyesine karar verildi. Evlerin doğal gaz bağlantıları da tedbir amaçlı kesildi.