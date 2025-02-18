Zonguldak'ta heyelan sonrası korkunç manzara: 3 ev tahliye edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan meydana gelmesi sonucu istinat duvarı yıkıldı. Sokaktaki 3 ev tahliye edildi.
Heyelan dün gece, Kilimli ilçesi Gelik beldesi Merkez Mahallesi 6'ncı Mahalle Kümeevleri Sokak'ta meydana geldi. 4 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı evin önündeki istinat duvarı toprakla beraber kaydı. Evde yaşayan aile fertleri, duydukları gürültünün ardından dışarı çıktı.
İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde 4 kişinin yaşadığı evin oturmaya elverişsiz olduğu, yıkılma tehlikesinden dolayı kalıcı olarak, yapının alt tarafındaki 2 evin de geçici süreyle tahliyesine karar verildi. Evlerin doğal gaz bağlantıları da tedbir amaçlı kesildi.
Tahliye edilen evde oturan Ayşe B. (41) ve ailesi, yakınlarının evine gitti. Günün aydınlanmasıyla da binanın altındaki toprağın duvarla birlikte çöktüğü, evin temelinin ortaya çıktığı görüldü.