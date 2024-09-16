Zonguldak'ta korkunç olay: 1 Maden işçisi yakılarak yok edilmeye çalışıldı

“ORTAYA ÇIKARSA İNFAZIMIZ YANAR”

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında N’nin çalıştığı kaçak maden ocağına gidip burada, işçiler ve ocağın sahipleriyle görüştü.

Jandarma, görgü tanıklarının ifadelerinden N.’nin kaçak ocakta fenalaşarak bilincini kaybettiğini öğrendi.

Soruşturma kapsamında kaçak maden ocağı sahipleri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinden, daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen Hakan K. ve Enver G. isimli maden ocağı sahiplerinin, “Ortaya çıkarsa infazımız yanar.” düşüncesiyle N.’nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı.