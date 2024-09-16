Zonguldak'ta korkunç olay: 1 Maden işçisi yakılarak yok edilmeye çalışıldı
Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı.
Olay, 10 Kasım’da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi.
Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de inceleyip, kalıbını çıkardı.
Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad N’ye ait olduğunu belirledi.
Otopside N’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Vezir Mohammad, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
“ORTAYA ÇIKARSA İNFAZIMIZ YANAR”
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında N’nin çalıştığı kaçak maden ocağına gidip burada, işçiler ve ocağın sahipleriyle görüştü.
Jandarma, görgü tanıklarının ifadelerinden N.’nin kaçak ocakta fenalaşarak bilincini kaybettiğini öğrendi.
Soruşturma kapsamında kaçak maden ocağı sahipleri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinden, daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen Hakan K. ve Enver G. isimli maden ocağı sahiplerinin, “Ortaya çıkarsa infazımız yanar.” düşüncesiyle N.’nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı.