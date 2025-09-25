  1. Anasayfa
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Mahsur kalanlar var

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Madende mahsur kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, 1 madenciyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Müdürlüğü Kilimli İşletmesi 1. kartiyede göçük meydana geldi. 

5 İŞÇİDEN 4'Ü KURTARILDI

Maden ocağının -263 kotundaki meydana gelen olayda, göçük altında kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, mahsur kalan bir madenciyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarılan 4 madenciden birinin hafif yaralı olduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

